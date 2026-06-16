«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой

Катя Лель: Ольга Бузова получила серьезную травму из-за ослабленной энергии

Певицу Ольгу Бузову, получившую серьезную травму ноги, подвел ангел-хранитель. Так ситуацию, произошедшую накануне с исполнительницей, прокомментировала заслуженная артистка России Катя Лель в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечеринке Ollin.

Журналисты спросили артистку, можно ли сказать, что Бузову подвел ангел-хранитель. Лель согласилась с такой формулировкой и отметила, что травма произошла в бытовой ситуации, но подобные случаи могут быть связаны не только с неосторожностью.

«Это ужасно», — добавила исполнительница.

По словам Лель, ванная комната действительно может быть опасным местом, в котором легко поскользнуться и серьезно пострадать. Певица добавила, что сама постоянно напоминает ребенку об осторожности.

«Я каждый раз думаю о том и ребенку говорю: „Всегда держись аккуратно в ванной, здесь скользко. Когда выходишь, держись крепко“. И каждый раз я сама за собой тоже наблюдаю этот момент», — поделилась артистка.

При этом Лель связала случившееся с внутренним состоянием человека. Она пояснила, что усталость, недосып, депрессия или сниженный иммунитет могут делать человека более уязвимым.

«Поэтому, слушайте, наша энергия очень уязвима. Если мы устали, если мы в депрессии, если мы не поспали, если иммунитет снижен, все что угодно, наша энергия, если вы знаете, обладает аурой. То есть наше тело, над которым есть аура», — добавила певица.

Также артистка заявила, что пробои в энергетическом состоянии могут отражаться на здоровье.

«И, если наше тело уязвимо, если наша аура пробиваема, то она имеет пробел, пробоину, которая может негативно абсолютно на нашем здоровье отразиться. Будь то неправильный шаг, и оступиться и повредить себе ногу, как это сделала Ольга, это все что угодно может быть», — подчеркнула Лель.

По мнению исполнительницы, человеку важно следить не только за физическим состоянием, но и за мыслями, внутренней гармонией и отношением к миру.

«Каждая наша мысль отражается на нашей физике. Почему говорят, что внутри, то и снаружи. Каждая наша мысль должна быть позитивна, потому что наше тело и наша Вселенная очень соединены. Именно поэтому нужно работать над собой, быть в гармонии с собой, с этим миром», — заключила Лель.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в Москве. Позже стало известно, что артистка упала в душе и повредила ногу. Певицу доставили в больницу, где ей провели операцию.

В свою очередь пиар-директор Бузовой Антон Богославский сообщил, что из-за травмы артистке пришлось отменить концерт в Ростове-на-Дону. Мероприятие перенесли на конец лета, оно должно пройти 6 августа.

В дальнейшем Бузова вышла на связь с поклонниками, рассказала подробности случившегося и поблагодарила врачей за помощь.

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