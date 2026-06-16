Почти миллиард долларов и море споров: почему все обсуждают байопик о Майкле Джексоне

Байопик «Майкл» стал самым кассовым музыкальным фильмом-биографией

Байопик «Майкл» официально стал самым кассовым музыкальным фильмом-биографией в истории. Картина режиссера Антуана Фукуа менее чем за два месяца собрала почти один миллиард долларов по всему миру, обойдя «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Однако восторг зрителей разделили далеко не все критики.

Фильм «Майкл» с самого начала считался одной из самых ожидаемых кинопремьер года. Главную роль исполнил Джафар Джексон — племянник Майкла Джексона, который поразил зрителей внешним сходством с легендарным музыкантом и точностью воссоздания его пластики.

Картина рассказывает о пути Джексона от детства в составе The Jackson 5 до мировой славы и заканчивается периодом тура Bad в конце 1980-х годов. Подробнее о том, что нужно знать о киноновинке, в материале 5-tv.ru.

Новый рекорд в истории музыкальных байопиковъ

По данным Deadline, мировые сборы «Майкл» уже превысили 930 миллионов долларов и продолжают расти. Фильм обошел «Богемскую рапсодию», которая долгие годы удерживала звание самого кассового музыкального байопика.

Теперь картина Фукуа вплотную приблизилась к отметке в один миллиард долларов и может стать первым фильмом этого жанра, преодолевшим такой рубеж.

Кроме того, «Майкл» установил рекорд стартовых сборов среди всех биографических фильмов, собрав более 217 миллионов долларов в первый уикенд мирового проката.

О чем фильм

Авторы сосредоточились на раннем этапе жизни Майкла Джексона: его отношениях с семьей, первых выступлениях, становлении сольной карьеры и превращении в мировую поп-звезду.

Большое внимание уделено работе над альбомами Off the Wall, Thriller и Bad, созданию культовых клипов и концертных номеров. Многие музыкальные сцены практически покадрово воспроизводят реальные выступления певца.

Что особенно понравилось зрителям

Даже многие скептики признают, что главным достоинством фильма стал Джафар Джексон.

Критики Variety отмечают, что актер удивительно точно передал манеру движения, голос и сценическую энергетику своего знаменитого дяди. Зрители также высоко оценили музыкальные номера, костюмы, хореографию и масштаб постановки.

По данным CinemaScore, на Rotten Tomatoes аудитория оценила картину значительно выше профессиональных критиков.

Почему критики остались недовольны

Несмотря на коммерческий успех, отзывы профессиональной прессы оказались весьма сдержанными.

Главная претензия касается того, что фильм практически не затрагивает самые спорные страницы биографии Майкла Джексона. Картина заканчивается еще до того, как в 1993 году появились первые публичные обвинения в сексуализированном насилии над детьми.

Из-за этого многие обозреватели назвали фильм «стерильным», «слишком безопасным» и даже «двухчасовой рекламой наследия Майкла Джексона». По мнению критиков, создатели предпочли показать исключительно путь к славе, избежав самых сложных тем.

The Telegraph упрекнул авторов в том, что фильм «отказывается замечать слона в комнате», а IndieWire написал, что, исключив противоречивые эпизоды биографии, создатели лишили историю человеческой глубины.

Почему спорную часть биографии не показали

По данным Variety, первоначально сценарий включал события начала 1990-х годов. Однако позже фильм пришлось переработать из-за юридических сложностей, связанных с соглашением по одному из дел против Майкла Джексона. В итоге повествование завершили значительно раньше, чем планировалось.

Такое решение вызвало новую волну дискуссий: одни считают, что фильм сознательно идеализирует музыканта, другие напоминают, что картина рассказывает только о небольшой части его жизни.

Почему фильм все равно стал хитом

Несмотря на слабые оценки критиков, зрители приняли «Майкл» очень тепло. Во многих странах поклонники приходили в кинотеатры в культовых костюмах певца, танцевали во время сеансов и вновь начали массово слушать его музыку на стриминговых сервисах.

Для поклонников фильм оказался прежде всего возможностью снова увидеть на большом экране легендарные выступления Джексона, а не подробный разбор его биографии.

Именно поэтому «Майкл» стал редким примером картины, которую публика и профессиональные критики восприняли совершенно по-разному. Пока первые обеспечивают фильму рекордные сборы, вторые продолжают спорить о том, можно ли считать такую историю полноценным биографическим кино.

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