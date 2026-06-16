Россия закрыла въезд в страну для 103 граждан Канады

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Это решение — ответ на антироссийские санкции Оттавы.

Кому из граждан Канады Россия закрыла въезд и почему

Фото: www.globallookpress.com/Sean Kilpatrick

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МИД России в ответ на санкции Оттавы закрыл въезд для 103 граждан Канады

Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 103 граждан Канады. Об этом сообщили в МИД России.

Это решение — ответ на антироссийские санкции Оттавы. В список попали представители канадской политической и общественной сферы. В их числе члены Сената и Палаты общин парламента Канады, министры, парламентские секретари, общественные деятели, а также начальник штаба национальной обороны страны.

Как отметили в МИД России, ограничения ввели в отношении людей, чья деятельность направлена на дискредитацию России, ее конституционного строя и внешнеполитического курса. Также в ведомстве указали, что часть этих действий связана с вопросом возможной конфискации российских государственных активов.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия с уважением относится к народу Канады. При этом в МИД заявили, что РФ не принимает курс нынешней политической элиты страны.

Также в ведомстве связали решение с политикой кабинета премьер-министра Канады Марка Карни. В МИД РФ подчеркнули, что нынешнее руководство Канады продолжает линию бывшего правительства Джастина Трюдо, в том числе поддержку Киева и введение ограничений против России.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала публикацию адресов производств БПЛА для Киева в Канаде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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