Минстрой предлагает увеличить число льготников по ЖКХ

В министерстве предлагают снизить порог расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи еще на 7%.

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Фото, видео: ТАСС /Владимир Андреев, 5-tv.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступил с инициативой уменьшить долю расходов на оплату услуг ЖКХ в бюджете семьи до 15% по всей стране. По информации «Известий», ведомство уже направило соответствующий документ в кабмин.

В настоящее время в разных регионах России установлены свои значения. Так, в 58 субъектах максимальная доля расходов на оплату услуг ЖКХ у граждан не должна превышать 22%. В 24 субъектах — 15-21%, в трех субъектах — менее 15%.

Если данная мера будет одобрена, то субсидии на оплату коммунальных услуг получит еще более одного миллиона семей. На это дополнительно потребуется около 30 миллиардов рублей ежегодно. Как рассказал изданию заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький, в 2019 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получали около трех миллионов семей, на это было потрачено более 70 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минприроды планирует сделать вывоз мусора бесплатным.

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