Минприроды планирует сделать вывоз мусора для россиян бесплатным

Для россиян, которые сортируют свой мусор, вывоз отходов могут сделать бесплатным! С таким предложением выступили в Минприроды, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению чиновников, это ускорит повсеместное внедрение «раздельного сбора». Кроме того, бизнес по продаже и переработке вторсырья планируется освободить от уплаты НДС и НДФЛ.

Главное, чтобы все участники рынка — и люди, и предприятия — были готовы к таким изменениям. Для начала необходимо решить технические вопросы и, самое главное, убедить население, что время на сортировку отходов будет действительно потрачено не зря.

Сообщается, что на рассмотрение ведомство планирует внести данный закон к четвертому кварталу 2020 года. К слову, в нем планируется четко определить понятие «вторичные ресурсы» и установить четкие требования.