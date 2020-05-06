Единственным условием является желание и умение его сортировать.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Для россиян, которые сортируют свой мусор, вывоз отходов могут сделать бесплатным! С таким предложением выступили в Минприроды, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению чиновников, это ускорит повсеместное внедрение «раздельного сбора». Кроме того, бизнес по продаже и переработке вторсырья планируется освободить от уплаты НДС и НДФЛ.

Главное, чтобы все участники рынка — и люди, и предприятия — были готовы к таким изменениям. Для начала необходимо решить технические вопросы и, самое главное, убедить население, что время на сортировку отходов будет действительно потрачено не зря.

Сообщается, что на рассмотрение ведомство планирует внести данный закон к четвертому кварталу 2020 года. К слову, в нем планируется четко определить понятие «вторичные ресурсы» и установить четкие требования.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
Шашлычная самоизоляция: майские праздники вывели россиян на улицы
9:10
Можно ли сделать макияж, как у знаменитостей?
9:06
Семь человек пострадали в результате крупного пожара в небоскребе в ОАЭ
8:54
Коронавирус может вызвать шизофрению у детей, рожденных от переболевших им матерей
8:43
Минприроды планирует сделать вывоз мусора для россиян бесплатным
8:31
«Нет ничего прекраснее»: Милла Йовович показала, как кормит дочь грудью

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок