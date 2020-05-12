Мужчину и женщину нашли зарезанными в московской квартире

Мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире в Москве. Тела убитых обнаружили в квартире одного из домов на Суворовской улице в Восточном административном округе столицы.

По предварительной информации, в убийстве подозревают двоих мужчин. Их разыскивает полиция. Как стало известно 5-tv.ru, 38-летний погибший мужчина ранее был судим. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, подробности произошедшего устанавливаются.