По предварительной информации, в убийстве подозревают двоих мужчин.

Мужчину и женщину нашли зарезанными в московской квартире

Фото: www.globallookpress.com /Christoph Reichwein

Мужчину и женщину нашли зарезанными в квартире в Москве. Тела убитых обнаружили в квартире одного из домов на Суворовской улице в Восточном административном округе столицы.

По предварительной информации, в убийстве подозревают двоих мужчин. Их разыскивает полиция. Как стало известно 5-tv.ru, 38-летний погибший мужчина ранее был судим. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, подробности произошедшего устанавливаются.

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