Самолет «Почты России» благополучно сел в Красноярске
Ранее экипаж лайнера запросил аварийную посадку из-за проблемы с шасси.
Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл
Борт «Почты России» благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в воздушной гавани Красноярска.
«Самолет сел. С ним все нормально», — сказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж самолета «Почты России» запросил аварийную посадку у диспетчера аэропорта вылета. По предварительной информации, у лайнера возникли неполадки с шасси.
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