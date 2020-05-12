Самолет «Почты России» благополучно сел в Красноярске

Борт «Почты России» благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в воздушной гавани Красноярска.

«Самолет сел. С ним все нормально», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж самолета «Почты России» запросил аварийную посадку у диспетчера аэропорта вылета. По предварительной информации, у лайнера возникли неполадки с шасси.