Пламя вспыхнуло в реанимационном отделении в лечебном учреждении по адресу Северный проспект, 1.

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Фото, видео: 5-tv.ru, Instagram @renatochka13

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге, перепрофилированной под лечение пациентов с COVID-19. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Пожар был локализован в 6.55.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и один ребенок сгорели в садовом домике в городе Кирове.

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