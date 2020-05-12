Пять человек, подключенных к ИВЛ, погибли в больнице Святого Георгия в Петербурге
Пламя вспыхнуло в реанимационном отделении в лечебном учреждении по адресу Северный проспект, 1.
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Фото, видео: 5-tv.ru, Instagram @renatochka13
Пожар произошел в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге, перепрофилированной под лечение пациентов с COVID-19. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров.
К ликвидации возгорания были привлечены 75 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники. Пожар был локализован в 6.55.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и один ребенок сгорели в садовом домике в городе Кирове.
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