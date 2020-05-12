Сын Мамаева попробовал себя в роли блогера и показал, как проходит его день

Забавное видео разместила супруга футболиста в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva

Сын футболиста Павла Мамаева Алекс покорил сеть, начав записывать видеоблог. Мальчик решил рассказать подписчикам о том, как проводит время, и ходил вместе с камерой весь день. Ребенок познакомил интернет-пользователей со своей няней, показал квартиру и при этом сопровождал рассказ забавными комментариями.

Перестать снимать Алексу пришлось после того, как его попросили убрать телефон. Издалека донесся голос отца, который попросил сына закончить. Послушный ребенок не стал противиться и прервал свое видео, записанное для фолловеров.

Получившийся ролик сына опубликовала в Instagram его мать Алана Мамаева.

«Начинающий блогер», — написала она в подписи к посту.

Instagram @alana_mamaeva

Пользователи не смогли смотреть на сына Мамаева без умиления и иронии.

«Куда подписываться?»

«Хороший, добрый мальчик!»

«Какой же он милый!»

«Какой прикольный малый», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми.

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