Сын Мамаева попробовал себя в роли блогера и показал, как проходит его день
Забавное видео разместила супруга футболиста в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva
Сын футболиста Павла Мамаева Алекс покорил сеть, начав записывать видеоблог. Мальчик решил рассказать подписчикам о том, как проводит время, и ходил вместе с камерой весь день. Ребенок познакомил интернет-пользователей со своей няней, показал квартиру и при этом сопровождал рассказ забавными комментариями.
Перестать снимать Алексу пришлось после того, как его попросили убрать телефон. Издалека донесся голос отца, который попросил сына закончить. Послушный ребенок не стал противиться и прервал свое видео, записанное для фолловеров.
Получившийся ролик сына опубликовала в Instagram его мать Алана Мамаева.
«Начинающий блогер», — написала она в подписи к посту.
Пользователи не смогли смотреть на сына Мамаева без умиления и иронии.
«Куда подписываться?»
«Хороший, добрый мальчик!»
«Какой же он милый!»
«Какой прикольный малый», — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алана Мамаева поделилась трогательным кадром Павла с детьми.
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