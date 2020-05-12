Число жертв пожара в красногорском хосписе увеличилось до 11

Еще двое пострадавших скончались в больнице.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Скончались еще двое пострадавших при пожаре в хосписе для престарелых в Красногорске. Таким образом, число жертв возгорания выросло до 11. Еще трое пострадавших при пожаре в Красногорске остаются в реанимации, двое вышли на стабильное состояние, один на ИВЛ. Об этом рассказал заместитель главного врача красногорской больницы.

Трагедия произошла накануне поздней ночью в хосписе для престарелых в микрорайоне Опалиха в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа для пожилых в Подмосковье.

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