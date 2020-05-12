Кровля одного из корпусов больницы УФСИН полыхает в Тюмени

Кровля производственного корпуса больницы УФСИН полыхает в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным кровля горит по всей площади, то есть полыхают около 200 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Сейчас ведется тушение пожара. Причины пожара неизвестны. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возгорание возникло на территории исправительной колонии № 4 в Тюмени на Авторемонтной улице.

К слову, на территории ИК-4 в Тюмени уже был подобный инцидент. В сентябре там загорелось административное здание. Никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, в результате которого погибли пять пациентов с COVID-19. Пламя вспыхнуло в реанимационном отделении клиники.