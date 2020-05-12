Из-за пожара в больнице Петербурга погибли четверо, причина смерти пятого устанавливается

Четыре пациента больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, находившиеся в одной палате, погибли из-за пожара. Причина смерти пятого больного в настоящий момент устанавливается. Об этом сообщил прокурор Выборгского района Северной столицы Павел Данилов, находящийся на месте происшествия.

«По оперативным данным, (из-за пожара — прим. ред.) погибли четыре человека, которые находились в палате. Пятый находился в соседней палате, причина его гибели устанавливается», — сказал он.

Трагедия произошла около 6 часов утра в больнице Святого Георгия, где принимают заболевших коронавирусом. В медучреждении вспыхнул пожар. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По предварительным данным, причиной возгорания стал загоревшийся аппарат ИВЛ. Отмечается, что он был новым, его установили в начале мая.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из здания больницы было эвакуировано 150 человек.