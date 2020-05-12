Для получения денежных средств родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Подготовить соответствующее постановление ранее распорядился президент Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном сайте кабмина, указано, что получить однократную финансовую помощь на каждого ребенка можно будет уже с 1 июня. Ее размер составит десять тысяч рублей.

Уточняется, что для получения такой выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства или фактического пребывания. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

При этом, как пишет ТАСС, для семей с детьми на апрель, май и июнь предусмотрена еще одна мера социальной поддержки.

«Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России.

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