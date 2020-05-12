Хозяин хосписа в Красногорске, обвиняемый по делу о гибели 11 человек, признал вину

Хозяин хосписа в Красногорске, где прошлой ночью из-за пожара погибли 11 человек, признал вину. По данному факту ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящий момент дело о гибели 11 постояльцев хосписа для престарелых передано в управление по особо важным делам СК РФ.

Трагедия произошла накануне поздней ночью в микрорайоне Опалиха в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, 17 человек эвакуировали спасатели.

После инцидента выяснилось, что хоспис находился в частном доме и работал фактически нелегально. При работе учреждения не были соблюдены важные требования.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры последствий пожара в доме престарелых и признания родственников его постояльцев.