В отношении звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело

В отношении звезды сериала «Счастливы вместе», актрисы Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело. Артистка была задержана с кокаином.

По информации правоохранительных органов, 28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами ДПС она заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Отмечается, что во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Бочкарева получила общероссийскую известность благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».

Между тем в интервью 5-tv.ru актриса Наталья Бочкарева отрицала задержание.