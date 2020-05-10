Хотела, как лучше: На Бочкареву набросились за «кощунство и разврат» в День Победы
Причиной очередного скандала стало военное фото актрисы с гранатой в руках.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Одно неловкое движение или необдуманное слово может стоит репутации, нажитой годами. Теперь об этом знает не только телеведущая Регина Тодоренко, но и актриса Наталья Бочкарева.
Выложив в Instagram праздничную открытку по случаю 75-летия Великой Победы, звезда сериала «Счастливы вместе» не ожидала стать «жертвой» хейтерских атак. А виной всему — изображение на фото, где Наталья верхом на танке и в солдатском обмундировании держит гранату в руке. Решительный взгляд актриса устремила на воображаемого противника.
«Какое-то кощунство. Мне жаль, что вы настолько глупая. Зафотошопили себя на танк, в руке какой-то осколок и пишите о мире? Я увидел это в паблике, где сравнивают дур. Зашел, проверил — правда ведь сделали такой дурной пост», — выразил негодование @maksim_legrand.
Тут же пользователя соцсети поддержали и другие подписчики актрисы, возмущаясь «ужасным» и «недостойным звания человека» поступком.
«Одного скандала мало с кокосом. Ох, и Наташа, ох, и Бочкарева…»
«Смотреть тошно. Только бы о себе напомнить. А то забудут», — вторили друг другу фолловеры.
Удивительно, но в конфликт вмешался даже известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, тонко намекнув звезде, что ее пост — большая ошибка.
«Наташ, как-то странно это все…» — лаконично подытожил он.
«Что именно?» — тут же поинтересовалась Наталья, но внятного ответа на риторический вопрос, конечно, не получила.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Наталья Бочкарева «сломала мозг» фанатам оптической иллюзией.
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