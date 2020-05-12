Оправиться от коронавирусной катастрофы россиянам помогут мощнейшие меры поддержки, которые накануне анонсировал Владимир Путин. Особое внимание семьям с детьми — они получат прямые выплаты, причем помощь безусловная — независимо от дохода. Колоссальную поддержку получит и бизнес: главное сейчас — не допустить резкого роста безработицы.

Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов — о неотложной финансовой помощи россиянам. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как получить выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. В правительстве рассчитывают, что деньги смогут получить родители почти 22 миллионов маленьких россиян.