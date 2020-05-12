Как получить выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет?

В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили, как получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале Госуслуги или лично в отделениях Пенсионного фонда. Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 миллиона детей в возрасте от трех до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 миллиардов рублей», — приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Уточняется, что выплата носит единовременный характер. Прием заявлений через портал Госуслуг будет осуществляться с 12 мая. Обращаться за выплатой можно до 1 октября. Деньги начнут переводить с 1 июня. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Получить по 10 тысяч можно будет на каждого ребенка от трех до 16 лет. Важное уточнение: 16 лет ребенку должно исполниться до 1 июля 2020 года.

Как сообщал 5-tv.ru, единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая. Это не единственная объявленная главой государства новая мера поддержки.