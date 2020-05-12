Лазарев заставил фанатов волноваться, показав огромный синяк
Певец упал со цены перед выступлением.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Фото со следами серьезной травмы на ноге Сергея Лазарева взволновало его фанатов. Об этом пишет портал «Дни.ру». Певец показал поклонникам снимок конечности с синяком от колена и почти до щиколотки.
Чтобы никого не пугать, он объяснил, что это фото четырехлетней давности. Сильный ушиб звезда эстрады получил на репетиции номера накануне первого полуфинала «Евровидения-2016». Тогда Лазарев упал с декорации. С тех пор вплоть до финала конкурса ему снился страшный сон, что это произошло не на репетиции, а во время выступления перед миллионами зрителей.
«Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю „Евровидения“ как одно из самых запоминающихся и загадочных. До сих пор многие не понимают, как я шел по стене», — добавил артист в Instagram.
«Какой ужас, аж больно смотреть!»
«Очень сложный и крутой был трюк!»
«Сергей, мы до сих пор вспоминаем все с болью в душе. Вы наш победитель», — отреагировали подписчики в комментариях.
Лазарев дважды принимал участие в международном конкурсе, второй раз — в 2019-м. В прошлом году певец занял девятую строчку. В 2016 году российский исполнитель стал третьим, уступив представительнице из Украины, Джамале, и исполнительнице из Австралии, Дэми Им.
Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big заявили о готовности представить Россию на «Евровидении-2021».
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