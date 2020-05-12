Певец упал со цены перед выступлением.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Фото со следами серьезной травмы на ноге Сергея Лазарева взволновало его фанатов. Об этом пишет портал «Дни.ру». Певец показал поклонникам снимок конечности с синяком от колена и почти до щиколотки.

Instagram @lazarevsergey

Чтобы никого не пугать, он объяснил, что это фото четырехлетней давности. Сильный ушиб звезда эстрады получил на репетиции номера накануне первого полуфинала «Евровидения-2016». Тогда Лазарев упал с декорации. С тех пор вплоть до финала конкурса ему снился страшный сон, что это произошло не на репетиции, а во время выступления перед миллионами зрителей.

«Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю „Евровидения“ как одно из самых запоминающихся и загадочных. До сих пор многие не понимают, как я шел по стене», — добавил артист в Instagram.

Instagram @lazarevsergey

«Какой ужас, аж больно смотреть!»

«Очень сложный и крутой был трюк!»

«Сергей, мы до сих пор вспоминаем все с болью в душе. Вы наш победитель», — отреагировали подписчики в комментариях.

Лазарев дважды принимал участие в международном конкурсе, второй раз — в 2019-м. В прошлом году певец занял девятую строчку. В 2016 году российский исполнитель стал третьим, уступив представительнице из Украины, Джамале, и исполнительнице из Австралии, Дэми Им.

Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big заявили о готовности представить Россию на «Евровидении-2021».

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
Леди-совершенство: какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака?

Последние новости

21:07
Чиновницу уволили за комментарий о «не скуливших» без маткапитала россиянках
20:58
В Дептрансе Москвы опровергли накрутку цен на маски и перчатки
20:49
Брак или халатность? Как из-за аппарата ИВЛ погибли пять пациентов с COVID-19
20:40
Госдума в первом чтении разрешила возвращать туристам ваучеры вместо денег
20:32
Россияне рассказали, понравилось ли им праздновать День Победы в самоизоляции
20:24
Леди-совершенство: какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака?

Сейчас читают

ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг
О чем предупреждала человечество Ванга, рассказав о пяти двойках в 2020 году
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок