«Если позовут»: Little Big готовы представить Россию на «Евровидении-2021»

Будет ли группа Little Big представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021»? Ответ на это вопрос пока остается загадкой. Однако сами музыканты полны амбиций и готовы защищать честь страны. Об этом участники коллектива заявили в интервью блогеру Nikkie Tutorials.

«Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то», — признались вокалисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская.

А также добавили: они искренне считают, что в России очень много достойных певцов и творческих коллективов, которые обязательно оправдают возложенные надежды, если им выпадет честь поехать на конкурс. Ну, а музыканты Little Big, в свою очередь, лишь поддержат коллег по цеху.

Единственное, что сегодня действительно беспокоит артистов — небольшое разочарование от того, что организаторы «Евровидения» отказались от проведения состязания даже без зрителей в зале.

«Мы как люди, выращенные поп-культурой, которые должны были участвовать в этом событии, были очень разочарованы. Это была прям обида», — с грустью заметил Прусикин.

Instagram @littlebigband

Петербургская панк-поп-рэйв-группа Little Big должна была представить Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней UNO. Изначально сроки проведения состязания были назначены на период с 12 по 16 мая, однако в расписание «вмешался» коронавирус, и мероприятие пришлось отложить.

Чтобы хоть как-то поддержать аудиторию, организаторы конкурса решили провести уникальное онлайн-шоу под названием «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light). Участие в нем примут все заявленные ранее на «Евровидение-2020» конкурсанты. В России эфир будет транслировать Первый канал 16 мая в 22.00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной хит и клип Little Big собрал более 11 миллионов просмотров.