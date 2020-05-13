«Спасибо за красоту»: Маша Вебер подразнила фанатов снимками из Италии

Певица затосковала по путешествиям в самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @masha_weber

Экс-солистка группы «Тутси» Маша Вебер затосковала в самоизоляции по Италии. В своем профиле в Instagram звезда выложила архивные фото из любимой страны. На снимках девушка в ярком клетчатом костюме позирует на газоне на фоне красивой растительности: красных цветов и пальм.

«Шлю вам воздушные поцелуи и хорошее настроение из дома… А эти фото из Италии», — подписала снимки певица.

Instagram @masha_weber

Маша Вебер также поинтересовалась у фанатов, где бы они сейчас хотели оказаться.

Подписчики звезды поделились своими желаниями.

«В Космосе»;

«Мне очень хорошо дома за городом, но хотелось бы сейчас на море»;

«В любимом Тае»;

«Хотелось бы в Канаду, но увы карантин», — поделились фолловеры.

Маша Вебер прославилась благодаря участию в проекте «Фабрика звезд-3». В 2004 году певица стала солисткой группы «Тутси». Однако через два года Маша оставила карьеру, посвятив себя воспитанию ребенка и семье.

Только спустя несколько лет певица вновь порадовала фанатов и появилась на сцене. Она вновь стала писать песни, а также выступила на фестивале «Жара» и на фесте музыки и спорта «Крымская волна».

В 2019 году Вебер дебютировала в качестве актрисы в комедии «Я не такой. Я не такая».

Мария воспитывает сына Оскара от первого брака с Парвизом Ясиновым, который ушел из семьи к певице Юлии Волковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аппетитные формы Маши Вебер из «Тутси» взволновали фанатов.

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