«Гитарка-леди»: аппетитные формы Маши Вебер из «Тутси» взволновали фанатов

Девушка поделилась воспоминаниями о том, как начала играть на музыкальном инструменте.

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Фото, видео: Instagram @masha_weber

Бывшая солистка группы «Тутси» Маша Вебер поделилась с подписчиками в Instagram воспоминаниями о том, как начала играть на гитаре. Она поностальгировала о летних вечерах в лагере, где песни у костра вызвали восторг и желание играть на музыкальном инструменте. Свои размышления она сопроводила снимком, на котором сидит на высоком барном стуле с гитарой, на ней надет облегающий фигуру топ, джинсы и туфли на высоком каблуке.

«Летние лагеря, влюбленность, песни под гитару у костра… Вот откуда родилась у меня любовь и желание играть именно на этом инструменте. В 12 лет я пошла на кружок в Дом детского творчества. И освоила инструмент. Гитара попадает в мои руки ежедневно — ловлю пришедшие мысли в голову и перевожу их в музыку, играю свои песни, подбираю аккорды к любимым песням. Есть у вас любимые песни под гитару из юности?» — поинтересовалась певица.

Instagram @masha_weber

Снимок вызвал в комментариях вихрь комплиментов. Некоторые делились тем, что слушали в юности, особенно отмечая бардовские песни и рок тех лет: Олега Митяева, Юрия Визбора, Юрия Шевчука и Виктора Цоя.

«Ох, эта грудь… Маша, что ты делаешь»

«Выглядишь сногсшибательно»

«Гитарка-леди»

«Очень милая и красивая девушка», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Маша Вебер поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа.

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