Когда в России начнется популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу?
Глава Роспотребнадзора сказала, что иммунитет к COVID-19 точно формируется. Как долго он сохраняется — неизвестно.
Фото: Zuma\TASS
Роспотребнадзор начнет популяционное исследование на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, со следующей недели. Об этом сообщила глава федеральной службы Анна Попова.
«Мы со следующей недели начинаем хорошо спланированное, это очень важно, рассчитанное популяционное исследование в целом ряде субъектов РФ для того, чтобы определить, какая же часть нашего общества, нашей популяции имеет иммунитет против нового коронавируса», — сказала Попова на брифинге.
Она подтвердила, что у человека может сформироваться иммунитет к COVID-19. Однако пока никто не может сказать, как долго он сохраняется.
«Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета. Безусловный факт. Но как долго он будет сохраняться, нужно время наблюдений, чтобы ответить», — отметила глава Роспотребнадзора.
Как сообщал 5-tv.ru, 12 мая Россия вышла на второе место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. По данным оперштаба, в стране инфицированы более 230 тысяч человек. Скончались из-за COVID-19 чуть более двух тысяч россиян.
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