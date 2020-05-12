Коронавирус начал чаще бить по российским детям — глава Роспотребнадзора
Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной.
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко
Доля детей до 17 лет среди инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилась в России за последние недели. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения», — сказала Попова на брифинге.
Она призвала родителей обратить внимание на рост числа выявленных случаев коронавируса среди детей, чтобы максимально бережно отнестись к здоровью своих наследников. Соотношение инфицированных мужчин и женщин примерно одинаковое. В целом, ситуация остается напряженной.
«В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая остановка остается достаточно напряженной. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется», — сообщила глава Роспотребнадзора.
При этом она отметила, что в течение последних десяти суток общее число новых случаев коронавируса статистически остается примерно одним и тем же. Это означает, что эпидемия распространяется в одном темпе.
Как сообщал 5-tv.ru, на брифинге Анна Попова также рассказала, когда в России начнется популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу. Глава Роспотребнадзора сообщила, что масштабное тестирование удалось хорошо спланировать.
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