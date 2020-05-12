Оформить выплату родители могут на официальном ресурсе «Госуслуги».

Для пап и мам! Запущен сервис для единовременных детских пособий в 10 тысяч рублей

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

На сайте «Госуслуги» заработал онлайн-сервис для получения детского пособия, анонсированного накануне президентом РФ в качестве единовременной меры поддержки российских семей во время пандемии коронавируса.

В разделе posobie16.gosuslugi.ru пользователю предлагается заполнить заявление, которое позволит получить выплату на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Размер пособия составит десять тысяч рублей на одного ребенка. Оформить заявку можно до 1 октября, деньги поступят на счет после 1 июня.

О единовременных выплатах семьям с несовершеннолетними детьми накануне объявил президент РФ Владимир Путин. Как писал ранее 5-tv.ru, также глава государства распорядился повысить на время пандемии детские пособия в два раза: до 6751 рублей. Кроме того, нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка.

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