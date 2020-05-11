Что Владимир Путин сказал в обращении 11 мая: основные тезисы и меры поддержки

Президент РФ Владимир Путин выступил 11 мая с пятым обращением к россиянам с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава государства объявил о новом этапе борьбы с вирусом и новых мерах поддержки граждан и экономики. 5-tv.ru собрал главное из выступления президента в одном материале.

Новый этап борьбы с коронавирусом

Президент начал обращение с напоминания о том, что с 12 мая регионы должны приступить к поэтапному снятию введенных ранее ограничений. Он призвал делать это не «под копирку», а с учетом эпидемиологической обстановки. При этом режим нерабочих дней заканчивается.

«Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель», — сказал Путин.

По его словам, за это время власти смогли подготовить систему здравоохранения к сложной эпидемиологической ситуации. Число инфекционных коек увеличилось с 29 до 130 тысяч, объем тестирования на коронавирус в сутки вырос с 2,5 тысяч в начале марта до 170 тысяч в начале мая (к середине будет 300 тысяч), также возросло производство лекарств. Все это позволило избежать высокой смертности.

«Но борьба с эпидемией не завершается. Ее опасность сохраняется <…>. Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет», — добавил глава государства.

Так, сохраняются все ограничения для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Также в силе остается запрет на проведение любых массовых мероприятий. Различные предприятия, магазины, организации из сферы услуг и транспортные компании продолжат соблюдать все санитарные меры.

Выплаты медикам и доплаты социальным работникам

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путин подчеркнул, что решающая роль в борьбе с коронавирусом принадлежит врачам и другим медицинским работникам. Он раскритиковал чиновников за то, что половина из них до сих пор не получили апрельские выплаты за борьбу с COVID-19. Эти деньги (от 25 до 80 тысяч рублей на человека) должны быть выплачены до 15 мая.

«Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля», — анонсировал новые меры поддержки российский лидер.

Согласно этой инициативе, медики и соцработники дополнительно получат следующие выплаты:

Для медиков, работающих в соцучреждениях, размер доплаты составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если работали с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, а также средний медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. Если они работали с заболевшими COVID-19, то — по 35 тысяч.

Размер доплат для младшего персонала составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Выплаты для семей с детьми

Особое внимание Путин поручил уделить поддержке семей с детьми. По его словам, многие из-за эпидемии лишились доходов, поэтому должны получить поддержку от государства. Меры следующие:

Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка — сразу за первые шесть месяцев 2020 года. Заявки можно будет подавать уже с 1 июня. Ранее их подавали с 1 июля.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен в два раза — до 6751 рублей. Такое пособие получат неработающие люди, в том числе студенты.

Всем семьям с детьми от трех до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги начнут предоставлять с 1 июня.

Все семьи с детьми младше трех лет смогут получать по пять тысяч рублей в течение трех месяцев — апрель, май и июнь.

Семьи без прав на материнский капитал могут оформить ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь.

В общей сложности новые меры поддержки охватят 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ. Президент подчеркнул, что такие выплаты соответствуют приоритетам российского государства.

EPA\TASS

Помощь бизнесу

Решение о дополнительной поддержке бизнеса было принято в связи с переходом к восстановлению деловой жизни. Новые меры будут работать наряду со всеми ранее уже объявленными ранее.

Все предприниматели, сохранившие 90% сотрудников, смогут получить кредит со ставкой 2%. Его максимальная сумма будет рассчитываться по формуле один МРОТ (12 130 рублей) на одного сотрудника. Получить заем можно будет с 1 июня.

Кредит разрешено использовать как на выплату зарплат, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Если предприятие сохранит 90% персонала, новый кредит и проценты будут полностью списаны. Если работать продолжат не менее 80% персонала, будет списана половина кредита и проценты.

Будут полностью списаны налоги за второй квартал 2020 года для пострадавших предприятий, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также социально ориентированных НКО. Уплачивать во втором полугодии им придется только НДС.

Самозанятым гражданам в полном объеме вернут налог на доход, уплаченный ими в 2019 году. Кроме того, президент призвал выделить этой категории граждан налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы самозанятые смогли заплатить налог и сохранить доходы.

Как сообщал 5-tv.ru, в прошлый, четвертый раз Владимир Путин обратился к россиянам 28 апреля. Тогда он продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, а также пообещал, что Россия не оставит в беде пострадавших от коронавируса.