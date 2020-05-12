Умер актер из мюзикла «Мулен Руж»

Австралийский актер Артур Дигнам, известный своей ролью в мюзикле «Мулен Руж» и фильме «Великий Гэтсби» режиссера База Лурмана, скончался от сердечного приступа 9 мая. Ему было 80 лет. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на его сына актера Николаса Гледхилла.

Артур Дигнам родился 9 сентября 1939 года на острове Лорд-Хау. Свою первую роль он получил в фильме «Одолжи мне свою конюшню» в 1962 году.

Помимо работ в «Мулен Руже» и «Великом Гэтсби», известный актер снялся в таких нашумевших фильмах, как: «Австралия», «Мертвые дети», «Их поменяли телами», «Дуэлянты», «Дерево», «Дорога в рай», «Прибежище Дьявола» и «Песнь Джимми Блэксмита». Кроме того, он появлялся в сериалах «Все святые», «Новые Мстители», «Школа разбитых сердец», «Бегство с Юпитера» и «Сказочник: Греческие мифы».

Артур также играл в театральных постановках и выступал с музыкальными программами.

Он был удостоен премии Австралийской академии кинематографа и телевидения за лучшую мужскую роль.

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