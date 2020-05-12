Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Тест на коронавирус пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова показал положительный результат. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Да. Заболел. Лечусь», — сказал Песков РИА Новости.
Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении. По предварительным данным, он в больнице. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится на лечении в государственном медицинском учреждении.
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