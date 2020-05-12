Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тест на коронавирус пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова показал положительный результат. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да. Заболел. Лечусь», — сказал Песков РИА Новости.

Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении. По предварительным данным, он в больнице. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится на лечении в государственном медицинском учреждении.

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 мая
Онищенко раскритиковал FT за статью о смертности от коронавируса в России
12 мая
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что лично контактировал с Путиным больше месяца назад
12 мая
Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19
12 мая
Путин обсудил с главой «Роснефти» Сечиным необходимые отрасли меры поддержки
12 мая
«Я окончательно выздоровел!» — Васильев вышел на улицу после строгой самоизоляции
12 мая
5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в петербургской больнице
12 мая
«Как игра в карты»: доктор Мясников рассказал о странном поведении коронавируса
12 мая
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса
12 мая
Спрос на медсестер в регионах Северо-Запада России вырос в десятки раз
12 мая
В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19

Читайте также

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Онищенко раскритиковал FT за статью о смертности от коронавируса в России
16:24
«Все дело в шляпе»: Волочкова выложила фото в экстравагантном образе
16:16
Тренер Мишин оценил изменения стоимости прыжков в фигурном катании
15:58
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что лично контактировал с Путиным больше месяца назад
15:47
Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка госпитализирована с COVID-19
15:45
Отчим истязал восьмилетнего мальчика в Мурманской области

Сейчас читают

Бузову жестко раскритиковали за откровенное фото без ретуши
Звезда «Папиных дочек» села на шпагат под водой
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок