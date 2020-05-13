«Хочется потискать»: Максим Виторган выложил редкое фото сына
Подписчики отметили, что Платон очень похож на звездного папу.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Максим Виторган решил поделиться с подписчиками новой фотографией своего сына Платона. Актер выложил в своем профиле в Instagram снимок, где малыш занимается изучением улитки. Он пристально разглядывает насекомое в своем детском ведерке.
«Природа зовет», — подписал снимок Максим Виторган.
Подписчики умилились кадру и отметили, что Платон очень похож на своего отца.
«До чего же хорошенький парнишка»;
«Как на папу похож!»;
«Крутая фотка, ну такой он сладкий, так и хочется потискать»;
«Какой сладкий карапузик, папина копия», — написали фолловеры.
У Максима Виторгана трое детей — Полина и Даниил родились в первом браке актера с Викторией Верберг. Третий ребенок — Платон родился в третьем браке актера с Ксенией Собчак в ноябре 2016 года. Со второй супругой — Натальей — у актера детей не было.
В 2019 году Собчак и Виторган развелись. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода.
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