Максим Виторган решил поделиться с подписчиками новой фотографией своего сына Платона. Актер выложил в своем профиле в Instagram снимок, где малыш занимается изучением улитки. Он пристально разглядывает насекомое в своем детском ведерке.

«Природа зовет», — подписал снимок Максим Виторган.

Instagram @mvitorgan

Подписчики умилились кадру и отметили, что Платон очень похож на своего отца.

«До чего же хорошенький парнишка»;

«Как на папу похож!»;

«Крутая фотка, ну такой он сладкий, так и хочется потискать»;

«Какой сладкий карапузик, папина копия», — написали фолловеры.

У Максима Виторгана трое детей — Полина и Даниил родились в первом браке актера с Викторией Верберг. Третий ребенок — Платон родился в третьем браке актера с Ксенией Собчак в ноябре 2016 года. Со второй супругой — Натальей — у актера детей не было.

В 2019 году Собчак и Виторган развелись. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода.