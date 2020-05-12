Первый российский танкер класса Aframax спущен на воду
Он строится на судостроительном комплексе «Звезда» для «Роснефти».
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Вопросы поддержки граждан и бизнеса, а также влияние ситуации с коронавирусом на развитие нефтедобывающей отрасли Владимир Путин обсудил с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Рабочая встреча прошла сегодня в Ново-Огарево. Ради нее президент прервал режим изоляции и разговор состоялся в очном формате, а не по видеосвязи.
Путин отметил, что несмотря на трудности необходимо сохранить всю производственную цепочку без сокращений. А также оказать максимальную помощь сотрудникам всех предприятий и в первую очередь обеспечить безопасность на рабочих местах.
«Вы как руководитель нашей крупнейшей компании видите ситуацию в отрасли в целом, как себя чувствует „Роснефть“, какие проблемы Вы считаете наиболее важными?» — спросил Путин.
«Нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестиционную программу на уровне 750 миллиардов примерно», — ответил Сечин.
«Было 950?» — уточнил президент.
«950», — подтвердил глава «Роснефти».
«То есть, вы хотите сократить на 200 миллиардов?», — отметил глава государства.
«Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения», — заключил руководитель компании.
Также глава «Роснефти» доложил Президенту о новых перспективных проектах компании. В частности Сечин сообщил об успешном запуске первого танкера Aframax, который будет носить имя «Владимир Мономах». Его спустили на воду на судоверфи «Звезда».
Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе. Водоизмещение — 114 тысяч тонн, длина — 258 метров, ширина — 46. Но главное, что судно может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. Всего таких танкеров будет 12. Владимир Путин поздравил «Роснефть» с запуском проекта и отметил, что это реальная победа.
Читайте также
42%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?