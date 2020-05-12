Вопросы поддержки граждан и бизнеса, а также влияние ситуации с коронавирусом на развитие нефтедобывающей отрасли Владимир Путин обсудил с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Рабочая встреча прошла сегодня в Ново-Огарево. Ради нее президент прервал режим изоляции и разговор состоялся в очном формате, а не по видеосвязи.

Путин отметил, что несмотря на трудности необходимо сохранить всю производственную цепочку без сокращений. А также оказать максимальную помощь сотрудникам всех предприятий и в первую очередь обеспечить безопасность на рабочих местах.

«Вы как руководитель нашей крупнейшей компании видите ситуацию в отрасли в целом, как себя чувствует „Роснефть“, какие проблемы Вы считаете наиболее важными?» — спросил Путин.

«Нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестиционную программу на уровне 750 миллиардов примерно», — ответил Сечин.

«Было 950?» — уточнил президент.

«950», — подтвердил глава «Роснефти».

«То есть, вы хотите сократить на 200 миллиардов?», — отметил глава государства.

«Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения», — заключил руководитель компании.

Также глава «Роснефти» доложил Президенту о новых перспективных проектах компании. В частности Сечин сообщил об успешном запуске первого танкера Aframax, который будет носить имя «Владимир Мономах». Его спустили на воду на судоверфи «Звезда».

Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе. Водоизмещение — 114 тысяч тонн, длина — 258 метров, ширина — 46. Но главное, что судно может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. Всего таких танкеров будет 12. Владимир Путин поздравил «Роснефть» с запуском проекта и отметил, что это реальная победа.