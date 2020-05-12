Елизавета Пескова сообщила, что здорова и волнуется за папу.

Дочь Пескова рассказала о контактах с инфицированным COVID-19 отцом

Фото: Instagram @lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, когда последний раз контактировала с отцом, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Также девушка описала свое состояние, однако комментировать здоровье родителя отказалась, пишет «Газета.ру».

«Я живу отдельно. Виделись около десяти дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду», — сказала Елизавета Пескова.

Также дочь пресс-секретаря президента добавила, что ее здоровье в порядке, но она очень волнуется за отца. В завершение беседы она выразила надежду, что теперь не осталось тех, кто не верит в реальность пандемии и опасность коронавируса.

Дмитрий Песков получил положительный тест на COVID-19. Он был госпитализирован вместе со своей женой, у которой тоже подтвердился коронавирус. Позже его супруга Татьяна Навка рассказала о состоянии и симптомах во время болезни. Сам Песков раскрыл, когда у него был последний личный контакт с Путиным.

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