Есть контакт? COVID-положительный Песков рассказал, когда лично встречался с Путиным
Тесты на коронавирус официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки показали положительный результат.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Об этом сообщает ТАСС.
12 мая стало известно, что тест на коронавирус пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова показал положительный результат. Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении. По предварительным данным, он в больнице. Вместе с ним, также с положительным тестом на коронавирус госпитализирована его супруга Татьяна Навка.
В апреле диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится на лечении в государственном медицинском учреждении.
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