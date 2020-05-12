Тесты на коронавирус официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки показали положительный результат.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Об этом сообщает ТАСС.

12 мая стало известно, что тест на коронавирус пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова показал положительный результат. Официальный представитель Кремля сейчас находится на лечении. По предварительным данным, он в больнице. Вместе с ним, также с положительным тестом на коронавирус госпитализирована его супруга Татьяна Навка.

В апреле диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он находится на лечении в государственном медицинском учреждении.

Тема:
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