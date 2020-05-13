Любовные разборки по-петербургски: драка из-за девушки закончилась стрельбой
Конфликт между двумя «Отелло» возник молниеносно, пока их дама сердца ненадолго отлучилась.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Конфликт между двумя мужчинами в Приморском районе Петербурга закончился стрельбой. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что 12 мая около 21:00 на Омскую улицу к дому № 4 подъехала иномарка. Из салона вышла девушка и удалилась.
Пока водитель, по всей видимости, ждал возвращения пассажирки, к нему приблизился мужчина, начал вести себя агрессивно и спровоцировал конфликт. В ходе драки оказалось, что у автовладельца есть пистолет.
Прохожий пытался угомонить мужчин, но это не удалось.
По словам свидетелей, в результате водитель иномарки выстрелил в обидчика и уехал с женщиной с места происшествия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом же Приморском районе Северной столицы мужчина расстрелял из «травмата» своего собутыльника.
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