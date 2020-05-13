Конфликт между двумя мужчинами в Приморском районе Петербурга закончился стрельбой. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что 12 мая около 21:00 на Омскую улицу к дому № 4 подъехала иномарка. Из салона вышла девушка и удалилась.

Пока водитель, по всей видимости, ждал возвращения пассажирки, к нему приблизился мужчина, начал вести себя агрессивно и спровоцировал конфликт. В ходе драки оказалось, что у автовладельца есть пистолет.

Прохожий пытался угомонить мужчин, но это не удалось.

По словам свидетелей, в результате водитель иномарки выстрелил в обидчика и уехал с женщиной с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом же Приморском районе Северной столицы мужчина расстрелял из «травмата» своего собутыльника.