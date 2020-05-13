Конфликт между двумя «Отелло» возник молниеносно, пока их дама сердца ненадолго отлучилась.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Конфликт между двумя мужчинами в Приморском районе Петербурга закончился стрельбой. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что 12 мая около 21:00 на Омскую улицу к дому № 4 подъехала иномарка. Из салона вышла девушка и удалилась.

Пока водитель, по всей видимости, ждал возвращения пассажирки, к нему приблизился мужчина, начал вести себя агрессивно и спровоцировал конфликт. В ходе драки оказалось, что у автовладельца есть пистолет.

Прохожий пытался угомонить мужчин, но это не удалось.

По словам свидетелей, в результате водитель иномарки выстрелил в обидчика и уехал с женщиной с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом же Приморском районе Северной столицы мужчина расстрелял из «травмата» своего собутыльника.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.43
-0.44 79.44
-0.56
Как подобрать имя ребенку по знаку зодиака?

Последние новости

6:09
«Сексуальная малышка»: Ким Кардашьян похвасталась снимком топлес и с попугаем
5:59
В Тынде медведь раскопал могилу и откусил покойнику голову — видео
5:51
Подробности обрушения в жилом доме на востоке Москвы
5:50
Финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей
5:41
Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве
5:40
Как подобрать имя ребенку по знаку зодиака?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» села на шпагат под водой
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок