Снимок 22-летнего юноши появился на странице Оксаны Григорьевой в Instagram. Вместе со знаменитым актером она жила на протяжении десяти лет.

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Фото, видео: Instagram @oksanasmusic, @timothypeterdalton

Российская пианистка Оксана Григорьева показала в Instagram фото своего подросшего сына Александра, рожденного в отношениях с британским актером Тимоти Далтоном, известным по фильмам «Джейн Эйр» и «Скарлетт».

Григорьева познакомилась со звездой зарубежного кино в 1995 году, когда вместе с режиссером Никитой Михалковым приехала на кинофестиваль в Лондоне, отмечает Teleprogramma.pro. Там между пианисткой и Далтоном завязался роман. Они прожили вместе десять лет, а после расстались.

Глядя на снимок их общего сына, фанаты отметили, что он — почти копия отца. 22-летний юноша выглядит чрезвычайно привлекательно, поэтому сразу же покорил сердца девушек.

Instagram @oksanasmusic

«Мачо подрос!»

«Какой красавец!»

«Он замечательный! Счастье иметь такого сына!»

«Какой шикарный мужчина! Вот это гены!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танцовщица из Петербурга завоевала сердце Джонни Деппа.

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