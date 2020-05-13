«Мачо подрос»: российская пианистка показала сына от Тимоти Далтона — фото
Снимок 22-летнего юноши появился на странице Оксаны Григорьевой в Instagram. Вместе со знаменитым актером она жила на протяжении десяти лет.
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Фото, видео: Instagram @oksanasmusic, @timothypeterdalton
Российская пианистка Оксана Григорьева показала в Instagram фото своего подросшего сына Александра, рожденного в отношениях с британским актером Тимоти Далтоном, известным по фильмам «Джейн Эйр» и «Скарлетт».
Григорьева познакомилась со звездой зарубежного кино в 1995 году, когда вместе с режиссером Никитой Михалковым приехала на кинофестиваль в Лондоне, отмечает Teleprogramma.pro. Там между пианисткой и Далтоном завязался роман. Они прожили вместе десять лет, а после расстались.
Глядя на снимок их общего сына, фанаты отметили, что он — почти копия отца. 22-летний юноша выглядит чрезвычайно привлекательно, поэтому сразу же покорил сердца девушек.
«Мачо подрос!»
«Какой красавец!»
«Он замечательный! Счастье иметь такого сына!»
«Какой шикарный мужчина! Вот это гены!» — отметили пользователи.
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