Брошенного грудного ребенка нашли на остановке в Петербурге

Брошенного грудного ребенка, завернутого в одеяло, обнаружили на автобусной остановке между Зеленогорском и Пухтоловой горой в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, оставленный малыш был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи.

Правоохранители разыскали мать младенца. Ей оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства, находившаяся на территории Ленобласти без регистрации. После инцидента женщина обратилась в полицию с явкой с повинной. Она призналась, что 12 мая около 19.00 по московскому времени оставила двухнедельного сына одного на остановке.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестнадцатилетняя девушка бросила новорожденного ребенка возле подъезда на юге Москвы.