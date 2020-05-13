В отношении матери двухнедельного малыша возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Брошенного грудного ребенка нашли на остановке в Петербурге

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Брошенного грудного ребенка, завернутого в одеяло, обнаружили на автобусной остановке между Зеленогорском и Пухтоловой горой в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, оставленный малыш был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести бригадой скорой помощи.

Правоохранители разыскали мать младенца. Ей оказалась 39-летняя гражданка среднеазиатского государства, находившаяся на территории Ленобласти без регистрации. После инцидента женщина обратилась в полицию с явкой с повинной. Она призналась, что 12 мая около 19.00 по московскому времени оставила двухнедельного сына одного на остановке.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестнадцатилетняя девушка бросила новорожденного ребенка возле подъезда на юге Москвы.

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