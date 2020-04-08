Оставленного на улице без присмотра малыша на юге Москвы обнаружил очевидец и сразу же обратился в полицию.

Шестнадцатилетняя мать бросила ребенка у подъезда

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Шестнадцатилетняя девушка бросила новорожденного ребенка возле подъезда на юге Москвы. Малыша, оставленного без присмотра, случайно заметил прохожий и обратился в полицию. Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и установили личность матери младенца. Как стало известно 5-tv.ru, ей оказалась уроженка Киргизии, проживающая в доме, рядом с которым был обнаружен мальчик. Девушку госпитализировали с диагнозом поздний послеродовой период.

Новорожденный ребенок также был доставлен в больницу. У него диагностировали церебральную депрессию (тяжелое состояние, возникающее при, например, нехватке кислорода — Прим.ред.) и поместили в реанимационное отделение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух мальчиков, которых в конце января 2020 года бросил в аэропорту «Шереметьево» собственный отец, передали матери.

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