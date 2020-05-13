«Жертва обстоятельств»: Юрист унижавшей детей сотрудницы уфимского приюта о ее поведении

Юрист сотрудницы уфимского детского приюта, которая снимала на видео, как унижает подростков, воспитывавшихся в учреждении, прокомментировал поведение своей подзащитной.

«Этот работник никаких негативных последствий не желал, не желает и не будет желать. Все, что случилось, — это случайность и большое недоразумение. Я считаю, что ситуация сильно преувеличена. <…> По сути последствий никаких негативных не наступило. Соответственно, я считаю, что необходимо ни в чем не обвинять мою доверительницу. Она является лишь жертвой обстоятельств. Ответственность лежит максимум на учреждении или на всей системе», — подчеркнул правозащитник.

В свою очередь, кадры, которые, по предварительным данным, сама девушка ранее публиковала в соцсети, говорят о том, что воспитательница издевалась над детьми, оскорбляла их с использованием нецензурной лексики и провоцировала на драки. Видео сотрудница приюта сопровождала яркими подписями: Немного о «прекрасной работе» и «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой».

Кроме того, крайнее возмущение вызвали чересчур откровенные фото воспитательницы.

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Правоохранители заинтересовались опубликованными роликами и инициировали проверку. Как сообщили в управлении МВД по Башкортостану, личность автора видео установлена.

«Личность автора видеоролика установлена. Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уфимской полиции проводят проверку. Ее результаты будут направлены для принятия решения по подследственности», — заявил начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов.

В свою очередь, детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что психологи сейчас проверяют детей из этого социального приюта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочку заставили раздеться до белья сотрудницы торгового центра Горно-Алтайска.