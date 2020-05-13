«Потеряли мы Егора»: Крид удивил поклонников вызывающим маникюром
Фанаты не поняли, что случилось с артистом во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @egorkreed
Фото маникюра Егора Крида взбудоражило его поклонников, пишет «Экспресс газета». Артист показал фанатам снимок ногтей с разными изображениями. Среди них эмодзи, языки пламени, сердечко, женский силуэт со спины и неприличное английское выражение.
«Девчат, а вам нравится с дизайном или без?» — спросил Крид своих почитательниц.
Рэп-исполнитель не уточнил, занялся ли нейл-артом сам или доверил это дело профессионалу. В любом случае результат шокировал большинство зрителей. В Instagram отдельные фолловеры предположили, что автор поста сделал маникюр для съемок очередного клипа. Нашлись и те, кому идея показалась забавной. У Крида даже попросили контакты мастера.
«Егор, не пугай, блин!»
«Боже, до чего доводит карантин»;
«Егор, все хорошо?»
«Господи, что произошло?!»
«Потеряли мы Егора», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 антитрендов: какой маникюр больше не в моде в 2020 году.
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