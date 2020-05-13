«Потеряли мы Егора»: Крид удивил поклонников вызывающим маникюром

Фанаты не поняли, что случилось с артистом во время самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @egorkreed

Фото маникюра Егора Крида взбудоражило его поклонников, пишет «Экспресс газета». Артист показал фанатам снимок ногтей с разными изображениями. Среди них эмодзи, языки пламени, сердечко, женский силуэт со спины и неприличное английское выражение.

«Девчат, а вам нравится с дизайном или без?» — спросил Крид своих почитательниц.

Instagram @egorkreed

Рэп-исполнитель не уточнил, занялся ли нейл-артом сам или доверил это дело профессионалу. В любом случае результат шокировал большинство зрителей. В Instagram отдельные фолловеры предположили, что автор поста сделал маникюр для съемок очередного клипа. Нашлись и те, кому идея показалась забавной. У Крида даже попросили контакты мастера.

«Егор, не пугай, блин!»

«Боже, до чего доводит карантин»;

«Егор, все хорошо?»

«Господи, что произошло?!»

«Потеряли мы Егора», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 антитрендов: какой маникюр больше не в моде в 2020 году.

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