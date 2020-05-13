Федеральное бюро расследований (ФБР) США случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Как сообщает Yahoo News, в докладе ФБР от 2020 года фигурировал сотрудник посольства Саудовской Аравии по делам ислама в Лос-Анджелесе Фахад аль-Тумайри.

Отмечается, что в документе также упоминаются подозреваемый в организации терактов 9/11 Омар аль-Баюми и некий «третий человек», который оказывал помощь угонщикам самолетов.

Имя неназванного фигуранта стало известно после передачи ФБР досье в федеральный суд в апреле 2020 года. По данным издания, речь идет еще об одном сотруднике дипмиссии Саудовской Аравии Ахмеде аль-Джаррахе. Дипломат работал в посольстве страны в Вашингтоне в 1999–2000 годах, а также в Малайзии и Марокко. Все данные об этом сотруднике и о его возможной причастности к терактам 9/11 в США засекречены.

Один из представителей объединения жертв терактов Бретт Иглсон утверждает, что ФБР тем самым пытается скрыть причастность к атакам Саудовской Аравии, власти которой отрицают любую связь с террористами-угонщиками самолетов.

Стоит отметить, что после публикации материала издания Минюст Соединенных Штатов изъял документ из публичного доступа.

Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды»*, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Еще один борт также направлялся к столице США, но потерпел крушение неподалеку от Шенксвилла.

В результате атаки террористов погибли 2977 человек, включая женщин и детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса.

* — запрещенная на территории РФ организация