ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 9/11 в США
Данные сотрудника посольства Саудовской Аравии фигурировали в докладе бюро от 2012 года.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: Hubert Boesl/DPA/PHOTO
Федеральное бюро расследований (ФБР) США случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Как сообщает Yahoo News, в докладе ФБР от 2020 года фигурировал сотрудник посольства Саудовской Аравии по делам ислама в Лос-Анджелесе Фахад аль-Тумайри.
Отмечается, что в документе также упоминаются подозреваемый в организации терактов 9/11 Омар аль-Баюми и некий «третий человек», который оказывал помощь угонщикам самолетов.
Имя неназванного фигуранта стало известно после передачи ФБР досье в федеральный суд в апреле 2020 года. По данным издания, речь идет еще об одном сотруднике дипмиссии Саудовской Аравии Ахмеде аль-Джаррахе. Дипломат работал в посольстве страны в Вашингтоне в 1999–2000 годах, а также в Малайзии и Марокко. Все данные об этом сотруднике и о его возможной причастности к терактам 9/11 в США засекречены.
Один из представителей объединения жертв терактов Бретт Иглсон утверждает, что ФБР тем самым пытается скрыть причастность к атакам Саудовской Аравии, власти которой отрицают любую связь с террористами-угонщиками самолетов.
Стоит отметить, что после публикации материала издания Минюст Соединенных Штатов изъял документ из публичного доступа.
Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды»*, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Еще один борт также направлялся к столице США, но потерпел крушение неподалеку от Шенксвилла.
В результате атаки террористов погибли 2977 человек, включая женщин и детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса.
* — запрещенная на территории РФ организация
Читайте также
43%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?