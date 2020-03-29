Теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса

По данным на 28 марта, зараженные COVID-19 американцы стали умирать каждые 17 минут.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Теракты 11 сентября 2001 года в США ничтожны по сравнению с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил врач из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке Стив Кассапидис, пишет Mirror.

По его словам, развитие ситуации в Соединенных Штатах похоже на библейский сюжет.

«Это библейский сюжет. Люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется», — сказал Стив Кассапидис.

По данным на 28 марта, число зараженных коронавирусом в США превышает 119 тысяч человек. Жертвами нового внеклеточного агента стали уже около двух тысяч американцев. Отмечается, что инфицированные жители Нью-Йорка уходят из жизни каждые 17 минут. Количество вызовов бригад парамедиков увеличилось на 40%. Отделения неотложной помощи принимают до шести с половиной тысяч звонков ежедневно.

В результате терактов, произошедших в США 11 сентября 2001 года, погибли около трех тысяч человек, еще более шести тысяч пострадали. Члены запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»* произвели захват четырех пассажирских самолетов и атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один лайнер рухнул в поле в штате Пенсильвания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец стал самой молодой жертвой коронавируса в США.

* — запрещенная на территории РФ организация

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса. В качестве исключения можно использовать приусадебные участки.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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