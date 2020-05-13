Герцогиня Сассекская написала книгу, где объяснила причины отказа от титула.

Меган Маркл решила рассказать всю правду о королевской семье

Фото: Zuma\TASS

Меган Маркл написала книгу, где подробно описала причины, по которым им с супругом принцем Гарри пришлось отказаться от королевского титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Книга называется «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». Она выйдет под авторством журналистов Омид Скоби и Кэролин Дуранд в августе этого года.

Источники близкие Меган Маркл рассказали, что ей не терпится рассказать всю правду о королевской семье, чтобы наконец развеять недостоверные слухи и предположения.

«Меган хочет раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий», — объяснил инсайдер.

Подруга герцогини Сассекской добавила, что у людей сложилось неправильное впечатление о Меган. И поэтому ее цель поделиться своей историей. Больше всего она жаждет сочувствия и понимания.

«Меган хочет, чтобы люди поняли, что ее жизнь никогда не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая она на самом деле и желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе», — объяснила подруга.

Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевского титула, чтобы переехать в США и заняться собственным бизнесом. Теперь супруги лишены государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри.

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