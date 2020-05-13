«Ослепительная улыбка»: внучка Боярского порадовала фанатов «домашним» фото

Внучка российского актера и певца Михаила Боярского — Екатерина порадовала подписчиков новым снимком. На фото 21-летняя представительница звездного семейства запечатлена в домашней обстановке на фоне окна. Екатерина искренне улыбается фотографу, расточая флюиды отличного настроения.

Снимок девушка никак не подписала. Она лишь поставила символы — воздушный поцелуй и мультяшные глазки.

Instagram @boyarskaya.katerina

Подписчиков восхитила ослепительная улыбка девушки и ее красота. Они отметили искренность и доброту Екатерины, которую почувствовали несмотря на расстояние.

«Ослепительная красота и улыбка»;

«Катя, улыбка супер, яркая, ослепительная, а ты добрая»;

«Я бы отдал за Тебя 20 лет из своей жизни!!!» — написали фолловеры.

Екатерина Боярская — дочь политика и предпринимателя Сергея Боярского и внучка народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Поклонники звездного семейства впервые обратили на девушку пристальное внимание, когда она появилась в 2019 году на ежегодном бале дебютанток от издания Tatler, который проходил в доме Пашкова. Там Екатерина прошлась по красной дорожке в сопровождении знаменитых дедушки и бабушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Михаила Боярского отказалась от уменьшения груди.