«Ослепительная улыбка»: внучка Боярского порадовала фанатов «домашним» фото
Подписчики в последнее время активно следят за жизнью 21-летней Екатерины.
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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка российского актера и певца Михаила Боярского — Екатерина порадовала подписчиков новым снимком. На фото 21-летняя представительница звездного семейства запечатлена в домашней обстановке на фоне окна. Екатерина искренне улыбается фотографу, расточая флюиды отличного настроения.
Снимок девушка никак не подписала. Она лишь поставила символы — воздушный поцелуй и мультяшные глазки.
Подписчиков восхитила ослепительная улыбка девушки и ее красота. Они отметили искренность и доброту Екатерины, которую почувствовали несмотря на расстояние.
«Ослепительная красота и улыбка»;
«Катя, улыбка супер, яркая, ослепительная, а ты добрая»;
«Я бы отдал за Тебя 20 лет из своей жизни!!!» — написали фолловеры.
Екатерина Боярская — дочь политика и предпринимателя Сергея Боярского и внучка народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Поклонники звездного семейства впервые обратили на девушку пристальное внимание, когда она появилась в 2019 году на ежегодном бале дебютанток от издания Tatler, который проходил в доме Пашкова. Там Екатерина прошлась по красной дорожке в сопровождении знаменитых дедушки и бабушки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Михаила Боярского отказалась от уменьшения груди.
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