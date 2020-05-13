«Не плачь»: Фанаты приободрили ненакрашенную Алену Хмельницкую после нового поста
На своей странице в Istagram актриса опубликовала естественное фото без макияжа.
Фото: Instagram @alxmel
Советская и российская актриса Алена Хмельницкая показала в Instagram «естественное» фото. В период самоизоляции звезда решила сделать селфи почти без макияжа и, как сама призналась в комментариях, не стала пользоваться возможностями фоторедакторов. Снимок получился очень нежным и солнечным.
«Без фильтра, без маникюра, почти без косметики, только любовь и надежда!» — отметила Хмельницкая в подписи к посту.
Большинство подписчиков принялись восхищаться тем, как свежо и молодо артистка выглядит в 49 лет и заключили, то с такой внешностью ей можно всегда появляться на публике без косметики.
«Очень красивая!»
«Очень красивая. Вам даже краситься не надо!»
«Алена, а Вы и без этого всего самая красивая! У Вас врожденная, природная красота!» — выразили мнение фолловеры.
Впрочем, нашлись и те, кто оценил кадр Хмельницкой как очень грустный и жалобный и даже попытался ее приободрить.
«Уставшие глаза!»
«Плакала.
«Не плачь, все будет хорошо», — подчеркнули пользователи.
Однако звезда тут же дала понять, что с ней все в порядке.
«Я улыбаюсь вообще-то», — написала она.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой.
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