На своей странице в Istagram актриса опубликовала естественное фото без макияжа.

«Не плачь»: Фанаты приободрили ненакрашенную Алену Хмельницкую после нового поста

Фото: Instagram @alxmel

Советская и российская актриса Алена Хмельницкая показала в Instagram «естественное» фото. В период самоизоляции звезда решила сделать селфи почти без макияжа и, как сама призналась в комментариях, не стала пользоваться возможностями фоторедакторов. Снимок получился очень нежным и солнечным.

«Без фильтра, без маникюра, почти без косметики, только любовь и надежда!» — отметила Хмельницкая в подписи к посту.

Большинство подписчиков принялись восхищаться тем, как свежо и молодо артистка выглядит в 49 лет и заключили, то с такой внешностью ей можно всегда появляться на публике без косметики.

«Очень красивая!»

«Очень красивая. Вам даже краситься не надо!»

«Алена, а Вы и без этого всего самая красивая! У Вас врожденная, природная красота!» — выразили мнение фолловеры.

Instagram @alxmel

Впрочем, нашлись и те, кто оценил кадр Хмельницкой как очень грустный и жалобный и даже попытался ее приободрить.

«Уставшие глаза!»

«Плакала.

«Не плачь, все будет хорошо», — подчеркнули пользователи.

Однако звезда тут же дала понять, что с ней все в порядке.

«Я улыбаюсь вообще-то», — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Хмельницкая похвасталась растяжкой.

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