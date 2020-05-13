Путин поручил загрузить авиазаводы и запустить новую программу лизинга
Президент РФ подчеркнул, что авиаотрасли сейчас требуется поддержка со стороны государства.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать авиационную отрасль в условиях кризиса из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько поручений глава государства дал на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.
«Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что авиаотрасль в России должна получить поддержку, чтобы увидеть перспективы развития. Для этого необходимо увеличить спрос на российские самолеты и загрузить авиазаводы. Также президент предложил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов и выделить субсидии на снижение стоимости летного часа российских самолетов. За два года это позволит выпустить 59 судов.
«Также напомню о решении, принятом в декабре прошлого года. Тогда я просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы. Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано», — сказал глава государства на совещании.
Как сообщал 5-tv.ru, на проблемы в транспортной отрасли из-за эпидемии коронавируса Владимир Путин также обращал внимание 7 мая. Президент подчеркивал, что нужно поддержать людей, работающих в этой сфере, и обеспечить устойчивую работу российского транспортного комплекса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 мая
- Сроки проведения ЕГЭ в России вновь перенесут
- 13 мая
- Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
- 13 мая
- Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
- 13 мая
- Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам
- 13 мая
- Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
- 13 мая
- Представители Германа Хана опровергли выявление у него COVID-19
- 13 мая
- В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
- 13 мая
- У российского миллиардера Германа Хана выявили коронавирус
- 13 мая
- В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19
- 13 мая
- Как коронавирус влияет на беременность — объясняет врач
Читайте также
43%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?