Путин поручил загрузить авиазаводы и запустить новую программу лизинга

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержать авиационную отрасль в условиях кризиса из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько поручений глава государства дал на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

«Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что авиаотрасль в России должна получить поддержку, чтобы увидеть перспективы развития. Для этого необходимо увеличить спрос на российские самолеты и загрузить авиазаводы. Также президент предложил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов и выделить субсидии на снижение стоимости летного часа российских самолетов. За два года это позволит выпустить 59 судов.

«Также напомню о решении, принятом в декабре прошлого года. Тогда я просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы. Хотелось бы сегодня услышать, в какой стадии находится выполнение этого поручения, что уже сделано», — сказал глава государства на совещании.

Как сообщал 5-tv.ru, на проблемы в транспортной отрасли из-за эпидемии коронавируса Владимир Путин также обращал внимание 7 мая. Президент подчеркивал, что нужно поддержать людей, работающих в этой сфере, и обеспечить устойчивую работу российского транспортного комплекса.

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