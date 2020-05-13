Любительница шутеров и автогонок: 90-летняя японка попала в книгу рекордов Гиннесса
Хамако Мори официально признана самым пожилым геймером планеты.
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Фото, видео: gamespark.jp, 5-tv.ru
Страстное увлечение компьютерными играми привело жительницу Японии на страницы книги рекордов Гиннесса. Хамако Мори официально признанна самым пожилым геймером планеты. К играм пенсионерка пристрастилась 39 лет назад, увидев детей, которых было невозможно оторвать от приставок.
В свои 90 Хамако Мори проводит у монитора по восемь часов в день и не считает это занятие пустой тратой времени. Опытом бабушка делится с начинающими любителями компьютерных баталий. Предпочитает играть в шутеры или автогонки на выживание.
Бабушка-геймер ведет свой блог в интернете, где рассказывает о тонкостях прохождения игр. На страницу подписаны около двухсот тысяч пользователей.
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