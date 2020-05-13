Страстное увлечение компьютерными играми привело жительницу Японии на страницы книги рекордов Гиннесса. Хамако Мори официально признанна самым пожилым геймером планеты. К играм пенсионерка пристрастилась 39 лет назад, увидев детей, которых было невозможно оторвать от приставок.

В свои 90 Хамако Мори проводит у монитора по восемь часов в день и не считает это занятие пустой тратой времени. Опытом бабушка делится с начинающими любителями компьютерных баталий. Предпочитает играть в шутеры или автогонки на выживание.

Бабушка-геймер ведет свой блог в интернете, где рассказывает о тонкостях прохождения игр. На страницу подписаны около двухсот тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом. Крупные игроки данного сегмента рынка один за другим включаются в схватку с пандемией.