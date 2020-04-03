Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?

Распространение коронавируса в мире оказало влияние на все сферы жизни, в том числе и развлечения. Повсеместно закрыты кинотеатры, отменены концерты звезд эстрады. Игровая индустрия также столкнулась с рядом проблем. Компании-разработчики отправили своих специалистов на удаленную работу.

Инженеры, испытывая трудности с мощностями, стараются решать задачи по производству игр и поддержке серверов в рабочем состоянии из-за нешуточного наплыва геймеров.

Не секрет, что игровая индустрия давно стала частью мировой экономики. Крупные игроки этого сегмента рынка один за другим включаются в борьбу с коронавирусом, направляя колоссальные суммы на адресные решения.

В частности, шведский разработчик Paradox Interactive запустил в онлайн-магазине Steam благотворительную распродажу со скидками до 80%! Все вырученные средства компания отправляет организацию Solidarity Response Fund*.

Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel также готовиться пожертвовать шесть миллионов долларов на поддержку локальных сообществ пострадавших от действия вируса.

Польский разработчик и издатель компьютерных игр CD Projekt передает руководству страны около миллиона долларов на покупку медицинского оборудования.

Японская транснациональная корпорация Sony открыла фонд объемом 100 миллионов долларов по поддержке тех, кто работает на «передовой» и постоянно сталкивается c COVID-19 напрямую. Электронщики из Токио намерены помогать развитию систем и программ для получения образования в удаленном режиме, а также работникам развлекательной сферы, музыкантам, киностудиям и анимационщикам.

Первые десять миллионов долларов Sony намерена перечислить в пользу организаций: Solidarity Response Fund*, Medecins Sans Frontieres, United Nations Children's Fund и United Nations High Commissioner for Refugees.

Компания по производству игровых устройств из США Razer в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки создает мощности для производства медицинских масок.

Британская Ndemic Creations уже пожертвовала четверть миллиона долларов в Solidarity Response Fund*.

Британцы из RockStar жертвуют пять процентов всех доходов от своих основных онлайн- блокбастеров на борьбу с коронавирусом. Речь идет о Grand Theft Auto Online и Red Dead Online.

Российский сектор IT-индустрии, в числе прочих, не остается в стороне. Mail.Ru Group направит миллиард рублей на специальную программу поддержки малого и среднего бизнеса в России. Yandex также намерена направить полтора миллиарда рублей на борьбу с пандемией.

Массовое желание многих участников игрового рынка повлиять на ситуацию с распространением коронавируса вполне оправдано. Пандемия нового внеклеточного агента оказала существенное влияние на продажи, следовательно, и доходы.

Во второй половине марта 2020 года продажи цифровых копий продуктов выросли на 60%. Помимо прочего, заметно увеличение реализации физических копий игр на 11%. Геймеры активно скупают приставки Nintendo Switch, благодаря которым можно предаться любимому занятию практически в любых условиях. Общий показатель продаж всех игровых платформ в мире во второй половине марта составил 155%.

Следовательно, любой геймер, посвящая время играм, вполне может открыть для себя новые приключения, найти новых друзей-единомышленников и внести свою посильную лепту в борьбу с распространяющейся заразой.

* — Solidarity Response Fund — глобальный фонд поддержки работы World Health Organization (Всемирная организация здравоохранения — Прим.ред.) по сдерживанию распространения коронавируса. Основан 13 марта 2020 года в Женеве, Швейцария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блокбастер Call of Duty Modern Warfare 2 remastered появился в продаже.

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