Самолет, вылетевший из Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково

Самолет, который вылетел из Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги. Согласно данным сервиса Flightradar24, сейчас воздушное судно возвращается в аэропорт вылета «Пулково».

«Самолет Airbus A319 рейсом Санкт-Петербург — Уфа подал сигнал тревоги через 25 минут после вылета и возвращается в аэропорт Пулково», — рассказал источник агентства ТАСС.

По предварительным данным, на борту все в норме. Вероятнее всего сработал один из датчиков. Информация уточняется.