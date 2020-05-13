Нештатная ситуация возникла спустя 25 минут после взлета.

Самолет, вылетевший из Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в Пулково

Фото: EP / John Walton

Самолет, который вылетел из Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги. Согласно данным сервиса Flightradar24, сейчас воздушное судно возвращается в аэропорт вылета «Пулково».

«Самолет Airbus A319 рейсом Санкт-Петербург — Уфа подал сигнал тревоги через 25 минут после вылета и возвращается в аэропорт Пулково», — рассказал источник агентства ТАСС.

По предварительным данным, на борту все в норме. Вероятнее всего сработал один из датчиков. Информация уточняется.

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