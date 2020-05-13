Нештатная ситуация на борту воздушного судна произошла спустя 25 минут после вылета из Петербурга в Уфу.

Самолет ФК «Зенит», подавший сигнал тревоги, приземлился в «Пулково»

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Самолет футбольного клуба «Зенит», подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в «Пулково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Нештатная ситуация на борту воздушного судна произошла спустя 25 минут после вылета из Петербурга в Уфу. По предварительным данным, на борту сработал один из датчиков. Информация уточняется. О пострадавших информация не поступала.

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