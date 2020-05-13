«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые вдвое увеличат пособие по уходу за ребенком в России до 6751 рубля. Об этом сообщил секретарь генсовета правящей партии Андрей Турчак. Отмечается, что воспользоваться данной мерой поддержки смогут неработающие россияне, в числе которых студенты.

Помимо прочего, законопроект предусматривает повышение максимального размера пособий для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска до 13503 рублей.

В пресс-службе «Единой России» добавили, что повышенное пособие будет доступно для граждан с 1 июня. Оформить выплаты россияне смогут через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Рассмотрение поправок и принятие законопроекта запланировано на следующей неделе — 21 и 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Госуслуги» не справились с объемом заявок на выплаты семьям с детьми.