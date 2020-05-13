Максим Галкин устроил детям домашнюю эстафету в самоизоляции
Кто первым прошел полосу препятствий из стульев, палок и детских игрушек — не понятно.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин решил развлечь своих детей — Лизу и Гарри в самоизоляции. Он устроил двойняшкам в комнате бег с препятствиями. Для этого телеведущий использовал детские стулья, палки и другие приспособления.
Лизе и Гарри идея пришлась по душе. Дети с удовольствием перепрыгивали со стула на стул, обегали препятствия и пытались обогнать друг друга. Видео Галкин выложил в сторис в своем профиле в Instagram.
«У нас домашняя эстафета с препятствиями. Пошли, пошли, пошли», — комментировал телеведущий, снимая соревнования детей.
Кто стал победителем в эстафете не понятно. Однако на видео Лиза всегда первая обходила препятствия. Хотя, может, Гарри, как истинный джентльмен, пропускал вперед сестру.
Максим Галкин постоянно придумывает, чем заняться с детьми в самоизоляции, так что двойняшкам не приходится скучать. Недавно телеведущий решил поиграть с Гарри в футбол во дворе дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин спародировал Ефима Шифрина в условиях самоизоляции.
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